Политика
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»Известия00:21
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал требование министерства иностранных дел Германии закрыть скандально известный сайт «Миротворец». В своей статье в газете Die Welt, опубликованной 21 ноября, он пишет, что этот сайт не контролируется властями Украины и является сугубо частным.
Известия00:21
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Посол Украины ответил на требование закрыть «Миротворец»: «Ответственности не несем»
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