Политика
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец». Как он написал в статье для издания Welt, киевские власти «не несут ответственности» за данный интернет-ресурс.
RT на русском12:01
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Политика
Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 21:17
Политика
Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с караваном мигрантов.
Обновлено в 21:39
Политика
Браудер призвал временно исключить Россию из Интерпола
Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России
Обновлено в 20:46
Политика
США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei
Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:38
Политика
Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit
Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено в 20:16
Политика
МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море
У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 21:25
Политика
Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне
Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 21:17
Политика
ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем
Обновлено в 21:27
Политика
Порошенко уволил губернатора Луганской области
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 19:55
Политика
Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии
Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.
Обновлено в 18:26
Политика
Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Обновлено в 17:55
Политика
Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
НАТО: ситуация в Косове находится под контролем
Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 17:30
Политика
Путин обогнал Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам
Итальянский институт Милтона Фридмана представил доклад об общественном мнении о мировых лидерах, в котором составил рейтинг доверия к ним.
Обновлено в 19:08