Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец». Как он написал в статье для издания Welt, киевские власти «не несут ответственности» за данный интернет-ресурс.

Политика Политика Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Политика Политика Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с караваном мигрантов.

Политика Политика Браудер призвал временно исключить Россию из Интерпола Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает телеканал CBC.

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

Политика Политика США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.

Политика Политика Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.

Политика Политика МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Политика Политика Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.

Политика Политика ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Политика Политика Порошенко уволил губернатора Луганской области Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.

Политика Политика Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.

Политика Политика Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.

Политика Политика Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО: ситуация в Косове находится под контролем Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.