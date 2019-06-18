Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»REGNUM 00:40
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля
Московский Комсомолецвчера в 22:19
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
Происшествия
Названы новые способы обмана автомобилистов
На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.
Обновлено в 03:05
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Полиция вернула шесть похищенных икон из храма в Кривцах
Четверо злоумышленников вскрыли замок входной двери в храме, отключили сигнализацию и, повредив резные колонны 18 века, выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Шоу-бизнес
Собчак публично высказалась о романе с Богомоловым
Ксения Собчак в Сети опубликовала возмущенный комментарий из-за того, что снимок, на котором она запечатлена с режиссером Константином Богомоловым, попал на обложку одного из российских журналов.
Обновлено в 03:24
Политика
Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян обвенчались в армянской церкви в Италии.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже
Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Авто
Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
В январе «Гаус» лишился статуса официального дилера Volkswagen, а в феврале главное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по факту присвоения средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG
Авиационная группа Utair планирует продать 50% в сервисной компании UTG в рамках программы реструктуризации долга.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
В «Эльдорадо» появились ультрадешевые телевизоры Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», вторая по числу магазинов на рынке электроники и бытовой техники в России, начала продажи товаров под собственной маркой Hi (Hitechnic).
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям разобраться в ситуации с задолженностью по зарплате работникам на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде и решить данный вопрос в интересах людей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире
Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.
Обновлено в 01:32
Общество
«Магнит» начал собирать алюминиевые банки и пластиковые бутылки
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Технологии
IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской
Нововведение обнаружили во второй бете iOS 13.
Обновлено в 04:23
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33