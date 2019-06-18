Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»REGNUM 00:40

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
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Посол Украины обвинил немецких политиков в «пособничестве Кремлю»

Национальная служба новостей04:08

Посол Украины уличил политиков Германии в «предательстве»

Газета.Ru03:17

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

РИА Новостивчера в 21:48

Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве»

ФАН00:33

Посол Украины обвинил депутатов ФРГ в «предательстве» из-за России

RT на русскомвчера в 23:45

Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Посол Украины обвинил немецких депутатов в предательстве из-за России

РБК02:04
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
Происшествия

Названы новые способы обмана автомобилистов

На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.
Обновлено в 03:05
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Полиция вернула шесть похищенных икон из храма в Кривцах

Четверо злоумышленников вскрыли замок входной двери в храме, отключили сигнализацию и, повредив резные колонны 18 века, выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Шоу-бизнес

Собчак публично высказалась о романе с Богомоловым

Ксения Собчак в Сети опубликовала возмущенный комментарий из-за того, что снимок, на котором она запечатлена с режиссером Константином Богомоловым, попал на обложку одного из российских журналов.
Обновлено в 03:24
Политика

Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра

Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян обвенчались в армянской церкви в Италии.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже

Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Авто

Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

В январе «Гаус» лишился статуса официального дилера Volkswagen, а в феврале главное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по факту присвоения средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG

Авиационная группа Utair планирует продать 50% в сервисной компании UTG в рамках программы реструктуризации долга.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

В «Эльдорадо» появились ультрадешевые телевизоры Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», вторая по числу магазинов на рынке электроники и бытовой техники в России, начала продажи товаров под собственной маркой Hi (Hitechnic).
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения

Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям разобраться в ситуации с задолженностью по зарплате работникам на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде и решить данный вопрос в интересах людей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО

Обновлено в 02:29
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.
Обновлено в 01:32
Общество

«Магнит» начал собирать алюминиевые банки и пластиковые бутылки

Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию

Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Технологии

IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской

Нововведение обнаружили во второй бете iOS 13.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Обновлено в 03:57
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика

Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
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