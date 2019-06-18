Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»REGNUM 00:40
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
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Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля
Московский Комсомолецвчера в 22:19
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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Продавец и водитель стали самыми популярными профессиями в 2018 году
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