Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»REGNUM 00:40

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
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Посол Украины обвинил немецких депутатов в предательстве из-за России

РБК02:04

Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Украинский посол обвинил в «предательстве» политиков Германии

News.ruвчера в 23:16

Посол Украины обвинил депутатов ФРГ в «предательстве» из-за России

RT на русскомвчера в 23:45

Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве»

ТК Звездавчера в 22:39

Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве

Газета.Ruвчера в 23:41

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

РИА Новостивчера в 21:48
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Общество

Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток

Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.
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Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
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Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
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Происшествия

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
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Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика

Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

«Алмаз-Антей»: система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР

США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 01:34
Футбол

«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями

«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о прямом обмене голкиперами Яспером Силлессеном и Нето соответственно.
Обновлено вчера в 09:52
Культура

Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии

Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

Больше всего сообщений о проблемах приходило от юзеров из Латинской Америки, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии.
Обновлено в 02:08
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Энергетика

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Политика

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море

Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

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Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Здоровье

Специалисты назвали неожиданную причину ожирения у детей

Специалисты провели исследование и назвали неожиданную причину ожирения у детей.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы

Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 05:04
Экономика

«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России

По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Общество

Новицкий стал заместителем главы администрации Ростова

Александр Новицкий с 18 июня назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.
Обновлено в 01:06
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
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