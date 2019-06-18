Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»REGNUM 00:40

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Здоровье Минздрав назвал регионы с самым высоким уровнем онкозаболеваний В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).Средний показатель онкозаболеваний по России в 2018 году составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан.

Политика Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Экономика В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Экономика Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Происшествия Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.

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Политика Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса 5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.

Авто Названы цены на обновленный Subaru Outback для России Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке модернизированного универсала Outback, который получил ряд изменений и расширенный набор оборудования.

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Происшествия Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.

Политика Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.

Происшествия ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.

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Наука Ученые объяснили эволюцию «щенячьих глаз» у собак Вертикальные срезы головы собаки и волка; зеленым выделена мышца внутренней брови / ©Proceedings of the National Academy of Sciences Авторы также отмечают, что виды разделились 33 тысячи лет назад, что с точки зрения эволюции — небольшой срок.

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