Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»REGNUM 00:40
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
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Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
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