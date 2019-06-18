Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»REGNUM 00:40

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
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Посол Украины уличил политиков Германии в «предательстве»

Газета.Ru03:17

«В стиле обиженного ребенка»: в Германии ответили на упреки Украины в предательстве

Телеканал 360°08:16

Эксперт оценил критику посла Украины в адрес депутатов ФРГ

RT на русском07:46

В Германии отреагировали на упреки Украины в предательстве

Взгляд.ру04:26

Посол Украины обвинил немецких депутатов в предательстве из-за России

РБК02:04

Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

РИА Новостивчера в 21:48
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Здоровье

Минздрав назвал регионы с самым высоким уровнем онкозаболеваний

В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).Средний показатель онкозаболеваний по России в 2018 году составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Крыша торгового павильона упала на продавщицу в Петербурге

Обновлено в 07:34
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Обновлено вчера в 18:08
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Политика

Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса

5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Обновлено в 07:10
Авто

Названы цены на обновленный Subaru Outback для России

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке модернизированного универсала Outback, который получил ряд изменений и расширенный набор оборудования.
Обновлено в 07:57
Энергетика

Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»

Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Политика

Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Происшествия

ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.
Обновлено в 08:19
Общество

Названо число пропавших в России детей

Количество пропавших детей в России сократилось за 5 лет почти на треть, заявила детски омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:03
Наука

Ученые объяснили эволюцию «щенячьих глаз» у собак

Вертикальные срезы головы собаки и волка; зеленым выделена мышца внутренней брови / ©Proceedings of the National Academy of Sciences Авторы также отмечают, что виды разделились 33 тысячи лет назад, что с точки зрения эволюции — небольшой срок.
Обновлено в 02:59
Политика

В Германии заявили о неопределенности политики по Украине

Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Авто

Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
Обновлено в 06:13
Авто

Россия оказалась на 12 месте среди авторынков мира

Обновлено в 02:35
Общество

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Авто

В Россию едет семиместный Mitsubishi Outlander

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО

Обновлено в 02:29
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено вчера в 07:19
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Политика

Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Общество

Алибасов не является собственником многомиллионной недвижимости

Наследникам артиста досталось бы многомиллионное состояние.
Обновлено в 05:52
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