Футбол
Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»Vprognoze.ru 14:28
«Рубин» объявил о переходе футболиста донецкого «Шахтера» Олега Данченко. По версии пресс-службы казанского клуба, контрактное соглашение с 24-летним украинским полузащитником рассчитано на четыре года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Игры
Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?
Обновлено в 06:36
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Гаджеты
Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI
Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Спорт
Забияко и Энберт определились с музыкой для новой короткой программы
Александр Энберт и Наталья Забияко, серебряные медалисты в командном турнире ОИ-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2019 в парном катании, стали новыми гостями программы «Фигурка», выходящей на ютуб-канале Sport24.
Обновлено в 15:10
Общество
Куда катятся азербайджанские телеканалы?
Надир Шафиев, для Sputnik Азербайджан Ни для кого не секрет, что нынешняя ситуация на азербайджанских телеканалах, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Обновлено в 09:59
Общество
Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
Росстат впервые назвал число погибших при военных действиях граждан
В 2018 году при военных действиях погибли четыре человека: трое горожан и один селянин.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Загар «шоколадка» и другие популярные ошибки на пляже
Июньская погода в Москве переменчива, но каждые выходные столичные пляжи заполняются горожанами.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Общество
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Футбол
Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»
Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 03:55
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
На юге Китая погибли 19 человек в результате наводнений
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Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Общество
Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30