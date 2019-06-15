Футбол

Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»Vprognoze.ru 14:28

«Рубин» объявил о переходе футболиста донецкого «Шахтера» Олега Данченко. По версии пресс-службы казанского клуба, контрактное соглашение с 24-летним украинским полузащитником рассчитано на четыре года.
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