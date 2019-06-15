Футбол
Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»Vprognoze.ru 14:28
«Рубин» объявил о переходе футболиста донецкого «Шахтера» Олега Данченко. По версии пресс-службы казанского клуба, контрактное соглашение с 24-летним украинским полузащитником рассчитано на четыре года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Подросток погиб во время съемки видео для TikTok на похоронах
На глазах у семьи в Индии был застрелен 17-летний подросток, который снимал видео для приложения TikTok на похоронах.
Обновлено в 17:33
Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»
Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Происшествия
7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии
Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.
Обновлено в 18:42
Происшествия
На 24‑м км МКАД произошла массовая авария
Информация о пострадавших не поступала, обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено в 10:16
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
«Севмаш» заключил договор об обслуживании авианосца «Викрамадитья» до 2020 года
Производственное объединение «Севмаш» в своем годовом отчете сообщило о том, что между Москвой и Нью-Дели заключен контракт на комплексное обслуживание индийского авианесущего крейсера «Викрамадитья», который в прошлом был известен как «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено в 18:49
Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 7 тысяч человек
Обновлено в 19:57
Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент
Речь идёт о таких решениях, как роспуск парламента Молдавии, проведение досрочных выборов, признание незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.
Обновлено в 07:57
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС
Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
Обновлено вчера в 09:07
Хоккей
«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа
Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42