Футбол

Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»Vprognoze.ru 14:28

«Рубин» объявил о переходе футболиста донецкого «Шахтера» Олега Данченко. По версии пресс-службы казанского клуба, контрактное соглашение с 24-летним украинским полузащитником рассчитано на четыре года.
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Украинец Данченко вернулся в РПЛ

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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
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Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
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Происшествия

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Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
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Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

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Обновлено в 05:48
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

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Происшествия

Подросток погиб во время съемки видео для TikTok на похоронах

На глазах у семьи в Индии был застрелен 17-летний подросток, который снимал видео для приложения TikTok на похоронах.
Обновлено в 17:33
Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
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Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
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7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии

Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.
Обновлено в 18:42
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Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида

Обновлено в 04:46
Происшествия

На 24‑м км МКАД произошла массовая авария

Информация о пострадавших не поступала, обстоятельства аварии выясняются.
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Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

«Севмаш» заключил договор об обслуживании авианосца «Викрамадитья» до 2020 года

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В Китае заявили о военном превосходстве России над США

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В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

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Речь идёт о таких решениях, как роспуск парламента Молдавии, проведение досрочных выборов, признание незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.
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Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
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Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
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Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

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