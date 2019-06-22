Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНРРИА Новости вчера в 13:52

с чего всё началось

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Театры Артисты Большого театра выступят в Австралии В последний раз артисты балета выступали в Австралии шесть лет назад. Тогда были показаны балеты «Корсар» и «Светлый ручей».

Происшествия В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов Ранее сообщалось, что цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но позже увеличилась до 2,2 тысячи.

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Политика В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.

Общество Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах Японским авиаперевозчикам пришлось изменить маршруты полетов над северными районами Тихого океана из-за извержения вулкана на Курилах, сообщает японская вещательная корпорация NHK.

Армия и оружие В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.

Армия и оружие Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".

Музыка Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

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Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

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Футбол Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".

Происшествия Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».

Политика Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением» Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".

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