Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНРРИА Новости 13:52

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

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Происшествия Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.

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Политика Россия потребовала от Грузии вернуть долги Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.

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Происшествия Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

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