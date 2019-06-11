Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНРРИА Новости 13:52
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Здоровье
Елена Малышева назвала самую лучшую диету
Обновлено в 14:11
Политика
Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%
Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.
Обновлено в 12:53
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.
Обновлено в 23:01
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Политика
Анатолий Михалёв скончался. Он возглавлял Читу 20 лет
Анатолий Михалёв родился 28 марта 1948 года в Чите, которой он в результате руководил в разных должностях 20 лет.
Обновлено в 22:34
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Космос
Американский продюсер сообщил о фальсификации полета США на Луну
Соединенные Штаты Америки могли сфальсифицировать высадку людей на Луну в 1969 году.
Обновлено в 08:08
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D
Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник оказался RQ-4A BAMS-D (Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator) — экспериментальным демонстратором, на базе которого отрабатываются технологии перспективного летательного дрона MQ-4C Triton, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Здоровье
Врачи могут диагностировать цирроз печени по глазам
Обновлено в 01:12
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ
В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено в 19:05
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию
По словам главы Ростуризма, из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению.
Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показал результаты пятилетнего ремонта в своей квартире
Российский эстрадный исполнитель Стас Пьеха недавно завершил пятилетний ремонт в своей квартире в СЗАО Москвы и, наконец, начал там полноценно жить.
Обновлено в 17:02
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22