Украинский полковник до смерти избил подчиненнуюРоссийская газета 03:40

с чего всё началось

В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали об очередном вопиющем происшествии в рядах ВСУ Украины, а точнее - в штабе командования. Там оперативный дежурный до смерти избил военнослужащую.

Политика Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.

Шоу-бизнес Яна Чурикова восхитилась экспозицией в «Москвариуме» Ведущая Яна Чурикова опубликовала фото в Instagram с дочерью Таисией на фоне аквариума в «Москвариуме».

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.

Происшествия Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Футбол «Тюмень» собирает состав под задачу возвращения в ФНЛ Клуб из Южной Сибири, который выступит в зоне «Урал-Поволжье», собирает состав из футболистов первого дивизиона.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Авто Названы 5 иномарок за 200 тысяч рублей Часто автолюбители задумываются о том, на покупку какого автомобиля они могут рассчитывать, имея на руках 200 тысяч рублей.

Политика При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Шоу-бизнес Лада Дэнс рассказала, как увела женатого мужчину из семьи Любовник выбрал Дэнс, а со своей женой вскоре развелся. Артистка не назвала фамилию этого мужчины, но отметила, что ухаживал он красиво.

Хоккей 28 российских хоккеистов было выбрано на драфте НХЛ-2019 Завершился драфт новичков НХЛ-2019. Для России он получился урожайным – впервые с 2003 года клубы НХЛ задрафтовали более 20 россиян.

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить поддержку 5G Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит смартфон среднего уровня, особенностью которого станет возможность работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Экономика Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.