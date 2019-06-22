Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненнуюРоссийская газета 03:40
В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали об очередном вопиющем происшествии в рядах ВСУ Украины, а точнее - в штабе командования. Там оперативный дежурный до смерти избил военнослужащую.
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с чего всё началось
„360“) полковник Моросюк в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — привел его слова сайт самопровозглашенной республики.Телеканал 360°вчера в 19:17
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Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Шоу-бизнес
Яна Чурикова восхитилась экспозицией в «Москвариуме»
Ведущая Яна Чурикова опубликовала фото в Instagram с дочерью Таисией на фоне аквариума в «Москвариуме».
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Происшествия
Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества
Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Общество
Погода 22 июня: кратковременный дождь, гроза и до +33 градусов
Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и до +33 градусов в субботу, сообщает на сайт Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:30
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
«Тюмень» собирает состав под задачу возвращения в ФНЛ
Клуб из Южной Сибири, который выступит в зоне «Урал-Поволжье», собирает состав из футболистов первого дивизиона.
Обновлено в 03:55
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Авто
Названы 5 иномарок за 200 тысяч рублей
Часто автолюбители задумываются о том, на покупку какого автомобиля они могут рассчитывать, имея на руках 200 тысяч рублей.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
ВКС РФ получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы воздушно-космическим силам РФ.
Обновлено в 03:55
Политика
При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара
Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54
Шоу-бизнес
Лада Дэнс рассказала, как увела женатого мужчину из семьи
Любовник выбрал Дэнс, а со своей женой вскоре развелся. Артистка не назвала фамилию этого мужчины, но отметила, что ухаживал он красиво.
Обновлено в 03:25
Хоккей
28 российских хоккеистов было выбрано на драфте НХЛ-2019
Завершился драфт новичков НХЛ-2019. Для России он получился урожайным – впервые с 2003 года клубы НХЛ задрафтовали более 20 россиян.
Обновлено в 03:55
Культура
Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова
Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить поддержку 5G
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит смартфон среднего уровня, особенностью которого станет возможность работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 04:11
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Кино
Сокуров-продакшн: как студенты из Нальчика изменили наше кино
Обновлено вчера в 17:01