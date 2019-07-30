Политика

Украинский политолог сравнил Киев и МосквуRT на русском 01:27

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы. По его словам, при сравнении с Москвой за Киев становится стыдно.
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Украинскому политологу стало стыдно за Киев после поездки в Москву

URA.Ru01:20

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

РИА Новостивчера в 21:16

Украинский политолог рассказал о стыде за Киев после поездки в Москву

Известия01:55

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

RT на русском01:27

Украинский политолог рассказал о стыде за Киев после поездки в Москву

РЕН ТВ00:23

На Украине сравнили Киев и Москву

Lenta.ruвчера в 22:23

Украинский политолог признался, что в Москве ему было «стыдно за Киев»

Газета.Ru03:58
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Общество

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Футбол

Кьяртанссон: «Хотел забить больше, но главное, что „Рубин“ победил»

Сегодня в поединке третьего тура подопечные Эдуардо Докампо взяли верх над грозненским "Ахматом", переиграв гостей со счётом 1:0. Сразу после финального свистка Видар Кьяртанссон, ставший автором единственного мяча в игре, поделился впечатлениями от матча.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.
Обновлено в 03:36
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Футбол

В Англии начнут по-новому удалять футболистов

Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Китае девушка сделала тысячу приседаний и попала в больницу

Обновлено в 03:54
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Яхта терпит бедствие в Белом море

Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Обновлено в 01:40
Политика

Норму о нецелесообразности тушения лесных пожаров решили пересмотреть

Члены Совета Федерации предложат пересмотреть норму, согласно которой, в ряде случаев считается экономически нецелесообразным тушить лесные пожары.
Обновлено в 04:16
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Здоровье

Хирурги обнаружили в желудке пациентки 1,6 килограмма украшений

Индийские хирурги обнаружили в желудке пациентки 1,6 килограмма украшений, сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:18
Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Футбол

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено вчера в 15:31
Космос

Метеорит размером с футбольный мяч приземлился на индийском рисовом поле

Обновлено вчера в 11:54
Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено вчера в 08:42
Космос

Миллиарды лет назад на Марс упал астероид. Он образовал огромный кратер и вызвал цунами

НАСА показало роборуку аппарат Mars 2020 в действии Еще в 2016 году группа астрономов выдвинула теорию древних огромных цунами, вызванных столкновением с астероидом.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт

Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.
Обновлено вчера в 12:43
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Политика

На Украине хотят создать всемирный русскоязычный телеканал

Украина планирует создать всемирный русскоязычный канал, чтобы страна могла «бороться за умы» украинцев в Донбассе и Крыму.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Обновлено в 03:23
Политика

В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Общество

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 03:54
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
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