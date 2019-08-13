Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии ЗеленскогоLenta.ru 01:02

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств. Об этом в эфире YouTube-канала GolosTV.UA предупредил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Украинский политолог считает идеологию партии Зеленского опасной

Народные новостивчера в 22:59

Украинский политолог назвал опасность идеологии партии Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 22:42

Эксперт раскрыл, к чему приведет Украину опасная идеология Зеленского

РЕН ТВвчера в 22:20

Идеологию партии Зеленского назвали опасной на Украине

News.ruвчера в 22:27

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

RT на русскомвчера в 22:25

Украинский политолог рассказал, чем опасна идеология партии Зеленского

Life.ruвчера в 22:31

Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского

РИА Новостивчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
Армия и оружие

ВВС Норвегии сопроводили российские бомбардировщики

Обновлено вчера в 14:39
Недвижимость

В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии

Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы

Эксперт назвал возможные сложности при выпуске в Китае цифровой валюты

Выпуск в Китае цифровой валюты может привести к ситуации, когда низкокачественные деньги начнут вытеснять высококачественные, считает директор Исследовательского центра банковской деятельности при Центральном университете экономики и финансов Го Еюн.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей

По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции

Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 11:55
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Политика

Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Общество

Сильные дожди надвигаются на Хабаровский край

В Хабаровском крае вновь может резко ухудшиться погода, в воскресенье и понедельник ожидаются сильные ливни.
Обновлено 10 августа в 17:56
Политика

В Госдуме обсудят создание комиссии по расследованию вмешательства

На внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа обсудят вопрос о создании комиссии нижней палаты парламента по рассмотрению случаев иностранного вмешательства в дела России.
Обновлено вчера в 12:49
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено вчера в 09:11
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:37
Гаджеты

В России внедрят новую схему онлайн-продаж алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя через интернет.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Reuters назвало кандидата на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное