Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии ЗеленскогоLenta.ru 01:02
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств. Об этом в эфире YouTube-канала GolosTV.UA предупредил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.
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Армия и оружие
ВВС Норвегии сопроводили российские бомбардировщики
Обновлено вчера в 14:39
Недвижимость
В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии
Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
Эксперт назвал возможные сложности при выпуске в Китае цифровой валюты
Выпуск в Китае цифровой валюты может привести к ситуации, когда низкокачественные деньги начнут вытеснять высококачественные, считает директор Исследовательского центра банковской деятельности при Центральном университете экономики и финансов Го Еюн.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей
По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции
Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Политика
Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД
Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Сильные дожди надвигаются на Хабаровский край
В Хабаровском крае вновь может резко ухудшиться погода, в воскресенье и понедельник ожидаются сильные ливни.
Обновлено 10 августа в 17:56
Политика
В Госдуме обсудят создание комиссии по расследованию вмешательства
На внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа обсудят вопрос о создании комиссии нижней палаты парламента по рассмотрению случаев иностранного вмешательства в дела России.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
Обновлено в 01:37
Гаджеты
В России внедрят новую схему онлайн-продаж алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя через интернет.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Reuters назвало кандидата на должность посла США в России
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33