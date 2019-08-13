Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии ЗеленскогоLenta.ru 01:02
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств. Об этом в эфире YouTube-канала GolosTV.UA предупредил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-УФ» получит один японский прибор
Обсерватория «Спектр-УФ» сможет взять на борт только один японский научный прибор, а не два, как предполагалось ранее.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Апина поделилась снимком из Парижа со своей красавицей-дочкой
Мать и дочь стоят недалеко от Эйфелевой башни в столице Франции Париже. Надо отметить, что Ксения Иратова выросла настоящей красавицей.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек
На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
Обновлено в 04:27
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Футбол
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
Обновлено вчера в 04:22
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Космос
В Роскосмосе прокомментировали приближение астероида к Земле
Сближающийся с Землей астероид 2019 OU1 не представляет никакой опасности для планеты и человечества, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Политика
Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
Обновлено в 02:47
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала видеообращение чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Обновлено в 03:40
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24
Происшествия
Мужчина зарезал жену из-за долгов в Петербурге
Обновлено в 03:13
Финансы
Индекс мосбиржи снижается на 0,3% в начале торгов
Индекс мосбиржи снижается в начале торгов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что индекс снижается на 0,3%.
Обновлено в 03:15
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана, супругу главы государства Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Кухарчук: Шаронов однажды дал подзатыльник Ибрагимовичу
Помню, что он однажды даже Златану Ибрагимовичу подзатыльник дал, когда "Рубин" встречался с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Су-24 и Су-25 установят катапультные кресла с подогревом
Обновлено вчера в 23:04