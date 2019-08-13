Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии ЗеленскогоRT на русском вчера в 22:25
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:13, Вашингтон
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено вчера в 23:41
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Неизвестный зарезал мужчину на юге Москвы
Неизвестный убил ножом мужчину в Орехово-Борисово Северном.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено вчера в 00:57
Политика
Дети Порошенко поддержали его плакатами во время допроса
Обновлено вчера в 07:51
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Кино
«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards
Обновлено вчера в 05:36
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Определены российские регионы с самой высокой долей среднего класса
Было выявлено, что в целом среди семей, где работает как минимум один человек, 14,2 % можно отнести к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
Житель Камчатки получит компенсацию из-за ошибочного призыва на службу
Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки, которого незаконно призвали в армию, из-за чего он был вынужден уволиться с работы, сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено вчера в 20:50
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Южноуральцы увидят самый яркий звездопад лета
За Персеидами люди наблюдают уже около двух тысяч лет. Ранее их ошибочно принимали за падающие звезды.
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено 11 августа в 18:39
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено 11 августа в 10:11
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38