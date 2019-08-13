Политика

Украинский политолог рассказал об идеологии партии ЗеленскогоRT на русском вчера в 22:25

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Lenta.ru01:02

Украинцев предупредили об опасности либертарианского курса Зеленского

Телеканал 360°00:52

Бортник: «Слуга народа» – партия перемирия

Украина.рувчера в 07:29

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

RT на русскомвчера в 22:25

Эксперт раскрыл, к чему приведет Украину опасная идеология Зеленского

РЕН ТВвчера в 22:20

Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского

РИА Новостивчера в 22:00

Украинский политолог назвал опасность идеологии партии Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 22:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Кремль прокомментировал данные о радиации в Северодвинске

Напомним, ранее во вторник в Росгидромете сообщили, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз.
Обновлено в 06:12
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Политика

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

Обновлено в 03:38
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Футбол

Иван Перишич проведет сезон в «Баварии»

Обновлено 10 августа в 07:04
Происшествия

«Лента» заявила о поступившей угрозе отравить продукты в магазинах

Обновлено в 05:19
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Обновлено в 04:00
Общество

Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России

В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Футбол

На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве

Обновлено 11 августа в 20:26
Политика

Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика

Данилюк заявил, что Украине нужен транзит российского газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина подумывает над продлением соглашения с Россией о транзите газа или подписанием нового.
Обновлено в 05:24
Экономика

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

В России создают боевой снегоболотоход

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив

Ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.
Обновлено в 05:21
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Политика

В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
Обновлено вчера в 19:12
Гаджеты

Xiaomi представила новую версию Xiaomi Mi 9

Обновлено в 05:40
Происшествия

Получившая удар от полицейского Дарья Сосновская взяла больничный

Обновлено в 05:49
Происшествия

Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино

В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Модель Джош Глосс пожаловался на американскую певицу Кэти Перри из-за нанесенной сексуальной травмы семилетней давности.
Обновлено в 04:53
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное