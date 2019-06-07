Украинский политик указал на полную зависимость Киева от МосквыЭкономика сегодня 01:00

с чего всё началось

Украина в настоящее время полностью зависит от связей с Россией и отказаться от них не способна, считает руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Украинский политик привел в качестве примера энергетическую безопасность Киева. Она полностью зависит от России.

Украинский политик указал на полную зависимость Киева от Москвы

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Происшествия Петербуржец с ножом устроил массовую драку на Васильевском В пятницу, 7 июня, стало известно, что двумя днями ранее у дома №11 на Весельной улице в Петербурге произошла массовая драка с ножом.

Армия и оружие Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»* По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

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Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Общество Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Политика Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

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Политика Google предупредила Трампа о последствиях санкций против Huawei Google предупредила администрацию президента Дональда Трампа о том, что национальная безопасность США будет поставлена под угрозу, если Вашингтон будет настаивать на введении всеобъемлющих экспортных ограничений против китайской Huawei.

Экономика Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.

Армия и оружие «Генетический паспорт» военнослужащего появится в России Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Кузбассе откроется Центр маммографического обследования женщин Малышева подчеркнула значение развития этого направления, так как рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин (в структуре онкозаболеваемости — более 21%).

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружбы» должен решаться с Россией в деловом ключе.