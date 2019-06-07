Политика
Украинский политик указал на полную зависимость Киева от МосквыЭкономика сегодня 01:00
Украина в настоящее время полностью зависит от связей с Россией и отказаться от них не способна, считает руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Украинский политик привел в качестве примера энергетическую безопасность Киева. Она полностью зависит от России.
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