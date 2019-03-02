Политика
Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить КрымРИА Новости 19:51
Украина не смогла сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор изъял около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году
Сотрудники Роспотребнадзора забраковали около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:27
Политика
ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом
Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес
В сети ответили экс-жене депутата Госдумы после слов о «нищебродах»
В сети резко раскритиковали бывшую жену депутата Госдумы Виталия Южилина Илону Столье после ее высказывании о "нищебродах" в дорогих ресторанах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Кирове более тысячи медиков написали заявление об увольнении
Как сообщает местное издание Newsler.ru, таким образом они встали на защиту заведующей детской поликлиникой, которую задержали по делу о гибели трехлетней девочки.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено в 19:11
Хоккей
Гол Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Айлендерс»
"Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Победную шайбу во встрече забросил капитан столичного клуба Александр Овечкин.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено в 14:49
Культура
Умерла актриса из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»
Обновлено в 22:26
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Обновлено в 19:08
Происшествия
Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»
Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено в 23:02
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено в 13:50
Политика
Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву
Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ен Чжэ вылетел в Москву для участия в заседании межправительственной комисии по торгово-экономической и научно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 21:56
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Опубликовано видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске
Появились кадры задержания в Кисловодске человека, похожего на бойца ММА Александра Емельяненко. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в Барнауле
Обновлено в 22:43
Энергетика
Глава австрийской OMV объяснил, почему Европа выбирает российский газ
Глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта Nord Stream 2, Райнер Зеле в интервью Neue Zürcher Zeitung рассказал, почему Европа предпочитает покупать газ у России вместо США.
Обновлено в 20:21
Общество
В Твери построили первые одноэтажные вагоны для РЖД с новым купе
Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") построил для РЖД первые одноэтажные вагоны с новым купе, говорится в сообщении машиностроительной группы.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абзахии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в свое время готов был подписать указ о признании независимости Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой идеи из-за возможной международной изоляции страны.
Обновлено в 16:59
Общество
Горбачёв намерен отметить 88-летие в кругу друзей
Обновлено в 19:56
Общество
На Камчатку надвигается мощный шторм
У берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 21:25
Политика
Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента
Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера.
Обновлено в 23:08
Наука
Ученые определили национальность загадочных ямальских мумий
Корейские ученые смогли выделить митохондриальную ДНК, которая показала, что некрополь принадлежал аборигенам севера Западной Сибири.
Обновлено в 21:00
Культура
Лоза пожаловался, что ему не дали ЗАСРАКа
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова Леонида Агутина о том, что ему не дали "Народного артиста" из-за политики Минкультуры, передает НСН.
Обновлено в 20:55
Политика
Чиновники-коррупционеры могут лишить Украину прав на безвиз с ЕС
Организация Transparency International потребовала от Киева отменить решение Конституционного суда Украины, исключившего из уголовного кодекса статью о незаконном обогащении чиновников.
Обновлено в 22:56
Происшествия
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Обновлено в 06:25
Авто
Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями
Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено в 05:59