Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от МосквыРИА Новости вчера в 22:19

с чего всё началось

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

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