Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от МосквыРИА Новости вчера в 22:19

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
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с чего всё началось
Размышлениями на тему украинский политик поделился в эфире телеканала NewsOne
, приведя в качестве примера энергетическую безопасность Киева, которая полностью зависит от восточного соседа.
ФАН00:10

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Life.ruвчера в 22:47

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ФедералПрессвчера в 23:25

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РИА Новостивчера в 22:19
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Общество

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Кино

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Политика

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Происшествия

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Авто

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Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

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Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
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В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
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Нейросеть распознает причины крика младенцев

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Общество

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Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом

Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
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Дмитрий Леонидович Спивак
Советский и российский психолингвист и культуролог, профессор, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Российского института культурологии, директор его Санкт-Петербургского отделения, ведущий научный сотрудник Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН, специалист в области теории изменённых состояний сознания, теории и истории педагогики, фундаментальных проблем культурологии, а также культурной истории Санкт-Петербурга, переводчик. Основатель нового междисциплинарного научного направления - лингвистики изменённых состояний сознания, полиглот. Сын психиатра Л. И. Спивака.
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