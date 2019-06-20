Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в ЕвропуREGNUM 03:05

с чего всё началось

Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию оказался полностью провальным. Об этом заявил руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Технологии В Китае нелегально перерабатывают 70 % кислотно-свинцовых аккумуляторов На популярном тайваньском интернет-ресурсе DigiTimes в рубрике «Зелёная энергетика» вышла короткая заметка с интересным заголовком: «В Китае нелегально перерабатываются 70 % отработанных кислотно-свинцовых аккумуляторов».

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Происшествия Полиция задержала мужчину, похитившего из салона связи 190 телефонов Полицейские задержали мужчину, который украл 190 мобильных телефонов из салона сотовой связи на северо-западе столицы.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Футбол Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.

Политика В ДНР и ЛНР отвергли условие Украины для снятия блокады Донбасса В ДНР и ЛНР ответили представителю Украины в контактной группе Леониду Кучме на условие снятия с Донбасса экономической блокады.

Авто BMW представила четырехдверный Gran Coupe Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.

Происшествия Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Экономика Российское вино могут выделить в меню ресторанов Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.

Космос САФУ и МГТУ обсудили запуск спутника Представители САФУ с ответным визитом посетили МГТУ им. Н. Э. Баумана и продолжили обсуждение направлений сотрудничества в рамках создаваемого межрегионального научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".

Общество Алибасов заявил, что лишает сына наследства Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Финансы Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал Сегодня курс доллара и евро упал.

Происшествия Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.

Наука Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.