Политика
Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в ЕвропуREGNUM 03:05
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию оказался полностью провальным. Об этом заявил руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
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Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Технологии
В Китае нелегально перерабатывают 70 % кислотно-свинцовых аккумуляторов
На популярном тайваньском интернет-ресурсе DigiTimes в рубрике «Зелёная энергетика» вышла короткая заметка с интересным заголовком: «В Китае нелегально перерабатываются 70 % отработанных кислотно-свинцовых аккумуляторов».
Обновлено в 04:08
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полиция задержала мужчину, похитившего из салона связи 190 телефонов
Полицейские задержали мужчину, который украл 190 мобильных телефонов из салона сотовой связи на северо-западе столицы.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска
Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.
Обновлено в 03:25
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 15:48
Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
Обновлено в 03:47
Политика
В ДНР и ЛНР отвергли условие Украины для снятия блокады Донбасса
В ДНР и ЛНР ответили представителю Украины в контактной группе Леониду Кучме на условие снятия с Донбасса экономической блокады.
Обновлено в 03:52
Авто
BMW представила четырехдверный Gran Coupe
Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.
Обновлено вчера в 00:16
Политика
В Крыму категорически отказались от днепровской воды
Обновлено в 04:04
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Космос
САФУ и МГТУ обсудили запуск спутника
Представители САФУ с ответным визитом посетили МГТУ им. Н. Э. Баумана и продолжили обсуждение направлений сотрудничества в рамках создаваемого межрегионального научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".
Обновлено в 03:35
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Хоккей
Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 02:12
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Финансы
Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал
Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал Сегодня курс доллара и евро упал.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Наука
Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев
Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России
Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено вчера в 19:17