Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства, пограничный наряд выполнял задание неподалеку от границы с Россией.

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

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