Происшествия

РБКРБКУкраинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства, пограничный наряд выполнял задание неподалеку от границы с Россией.
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Украинский военный погиб на границе с Россией в результате взрыва

Взгляд.ру20:31

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБК21:53

При взрыве в Харьковской области погиб украинский пограничник

Life.ru19:51

Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области

Газета.Ru19:20

В Харьковской области погиб украинский пограничник

Известия18:57

Пограничник в Харьковской области погиб из-за взрыва неизвестного предмета

ТК Звезда18:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Экономика

ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы

Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
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В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик

РИА Новости 22:15
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В России предложили продлить летние каникулы до октября

Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября.
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Экономика

«Норникель» подорожал до исторического максимума

В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
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Политика

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

Россия перестала платить взносы за членство в Совете Европы в 2017 году, после чего в организации начался финансовый кризис, передаёт РИА Новости.
Аргументы недели вчера в 12:34
Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
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Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

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Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье

Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Футбол

Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
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Авто

Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога

Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Политика

США расширили санкционный список против КНДР

Власти США добавили в санкционный список против КНДР двух жителей, три судоходные компании Тайваня и одно судно под флагом Панамы.
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Гаджеты

Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч

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Здоровье

Медицину в Мурманской области перестроят под правило «золотого часа»

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил о планах по перестройке системы здравоохранения в регионе, об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.
РЕН ТВ 07:16
Здоровье

В Китае на свет появился ребенок с 31 пальцем

В китайском городе Нинбо на свет появился необычный ребенок с 31 пальцем.
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Общество

В Татарстане ко Дню республики чак-чак отправили в космос

В День республики татарстанский предприниматель запустил в стратосферу чак-чaк.
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Умер известный петербургский художник Сергей Ковальский

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Политика

Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай

Около 13% компаний собираются покинуть Китай, заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Происшествия

В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец

Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Общество

Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях

Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.
Известия 20:29
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву В воскресенье в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны.
Коммерсантъ 18:09
Экономика

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Кино

Режиссер «Звездных войн» рассказал о сюжетных поворотах новой трилогии

Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в 2015 году. По хронологии это продолжение седьмого эпизода «Возвращение джедая».
Телеканал 360° 17:14
Происшествия

Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия 19:10
Политика

Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в конституцию страны.
РИА Новости 12:00
Политика

Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.
РИА Новости 20:30
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
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