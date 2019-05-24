Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томосНТВ 12:55
На Украине разгорелся новый церковный скандал. Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет решил порвать с этой религиозной организацией и вернуть себе церковь Киевского патриархата, которая полгода назад вроде бы перестала существовать. Инициатором раскола снова выступает Филарет.
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Музыка
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 14:56
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Путин попросил патриарха разгрузить свой график
Владимир Путин неизменно поздравляет Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства, президент не стал изменять сложившейся традиции и в этом году.
Обновлено в 08:15
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Общество
Несколько авиарейсов отменили из-за извержения вулкана на Бали
Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.
Обновлено в 14:58
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Минобороны сообщило о возможности инсценировки химатак в Сирии
В Сирии высока вероятность инсценировки применения отравляющих веществ боевиками с целью обвинения властей Сирии, сообщил генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:55
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Футбол
Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба
Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.
Обновлено в 15:50
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Девочка с 14 пальцами на руках родилась в Китае
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Общество
На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры
Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Политика
В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
В США основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предъявили ещё 17 обвинений, теперь ему грозит 175 лет тюрьмы, сообщает РБК.
Обновлено в 01:37
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Amnesty International: Ракка в руинах, а США скрывают гибель мирных жителей
Сирийская Ракка находится в руинах, а США и их союзники скрывают реальное число жертв среди мирного населения, заявила глава британского офиса Amnesty International Кейт Аллен.
Обновлено в 09:25
Политика
США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне
К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.
Обновлено в 14:05
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Водонаева ответила в интервью на обвинения Айзы и Бородиной
Звезда заявила, что блогер Айза зря считает, будто бы она имела связь с её экс-супругом Гуфом.
Обновлено в 14:56