Политика

Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томосНТВ 12:55

На Украине разгорелся новый церковный скандал. Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет решил порвать с этой религиозной организацией и вернуть себе церковь Киевского патриархата, которая полгода назад вроде бы перестала существовать. Инициатором раскола снова выступает Филарет.
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Православная церковь Украины снова раскололась

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