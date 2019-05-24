Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томосНТВ 12:55
На Украине разгорелся новый церковный скандал. Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет решил порвать с этой религиозной организацией и вернуть себе церковь Киевского патриархата, которая полгода назад вроде бы перестала существовать. Инициатором раскола снова выступает Филарет.
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