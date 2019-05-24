Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томосНТВ 12:55

На Украине разгорелся новый церковный скандал. Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет решил порвать с этой религиозной организацией и вернуть себе церковь Киевского патриархата, которая полгода назад вроде бы перестала существовать. Инициатором раскола снова выступает Филарет.

Происшествия Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.

Технологии MasterCard запустит в России сервис снятия наличных по QR-коду Mastercard планирует внедрить в российские банкоматы сервис снятия наличных без карты.

Политика В НАТО потребовали, чтобы Россия покинула Крым Североатлантический альянс не согласится "с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией", также сказал представитель НАТО.

Космос Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.

Футбол Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.

Общество Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Шоу-бизнес Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Происшествия Во французском Лионе произошёл взрыв На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Партия Порошенко сменит название 21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Технологии Летом Google пообещал анонсировать стоимость, игры и детали запуска Stadia Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом раскрыть детали трёх самых важных пунктов своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информацию о запуске сервиса.

Здоровье Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе Ранее 24 мая врач-диетолог Сергей Обложко высказал мнение, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.

Происшествия В Саратове полицейские задержали участника акции #FridaysForFuture Сегодня вечером в Саратове после экологической акции #FridaysForFuture был задержан активист признанной на территории РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Иван Хохлов.

Политика Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая 22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.

Политика США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Общество В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.

Армия и оружие В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.