Политика
Омбудсмен упала в обморок в тот момент, когда Порошенко говорил о реакции Запада на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. Президенту пришлось прервать выступление и помочь Денисовой подняться с пола.
РБКвчера в 22:40
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В обмороке от Порошенко: украинский омбудсмен лишилась чувств во время речи президента
Телеканал 360°вчера в 21:59
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика
Песков подтвердил планы Путина встретиться с Мадуро
Обновлено в 03:03
Политика
Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 03:03
Политика
Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 03:07
Политика
В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию
"Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Израиль начал военную операцию «Северный щит» на границе с Ливаном
Израильские военные начали операцию "Северный щит" на границе с Ливаном, целью которой является уничтожение путей проникновения боевиков движения "Хезболла" на территорию страны.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США
Подробностей инцидента Ричардсон не привел. Ранее стало известно о смерти командующего Пятым флотом ВМС США.
Обновлено в 03:10
Политика
Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД
Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп приехал в Капитолий почтить память Буша-старшего
Вместе с Трампом в здание конгресса приехала его супруга Меланья. Гроб с телом Буша-старшего находится в ротонде Капитолия.
Обновлено в 02:34
Политика
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
США решили направить свои военные корабли в Персидский залив
Уточняется, что визит американских военных кораблей в Персидский залив станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Около 400 военных полицейских вернулись из Сирии в Чечню
В Чечню к месту постоянной дислокации вернулся батальон военной полиции 58-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), выполнявший задачи на территории Сирии.
Обновлено в 02:59
Политика
На Украине заявили о «частичной разблокировке» портов в Азовском море
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российские власти "частично разблокировали" украинские порты в Азовском море.
Обновлено в 03:08
Политика
В двух подмосковных городских округах появятся новые руководители
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства анонсировал появление новых глав в городских округах Рузский и Ивантеевка, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика
Посол США назвала Польшу «бастионом защиты» от России
Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала страну «бастионом защиты» в данном регионе от российской агрессии, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 02:34