Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления украинского президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV. Денисова упала в обморок после слов Порошенко о реакции мира на инцидент в Керченском проливе.

Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

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