Политика
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления украинского президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV. Денисова упала в обморок после слов Порошенко о реакции мира на инцидент в Керченском проливе.
RT на русском19:43
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Политика
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что он направляется с визитом в Россию. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter.
Обновлено в 21:59
Политика
Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД
Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 21:46
Политика
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Корабль ВМС США войдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану
Обновлено в 21:37
Политика
Нетаньяху обсудит с Помпео ситуацию в ближневосточном регионе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в ближневосточном регионе во время встречи в Брюсселе.
Обновлено в 21:16
Политика
Задержанные после провокации украинские суда не покидали порта Керчи
Задержанные после провокации в Черном море корабли Военно-морских сил Украины не покидали порта Керчи, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Республики Крым.
Обновлено в 21:43
Политика
Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против россиян
Генпрокурор Украины Юрий Луценко выдвинул инициативу о введении новых санкций против российских граждан и компаний после инцидента у Керченского пролива.
Обновлено в 20:39
Политика
Госдеп положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон положительно оценивает функционирование зоны деэскалации в сирийском Идлибе.
Обновлено в 21:57
Политика
Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином в Аргентине
Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине замечательной.
Обновлено в 21:34
Политика
Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому, он уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина.
Обновлено в 21:51
Политика
Посол США назвала Польшу «бастионом защиты» от России
Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала страну «бастионом защиты» в данном регионе от российской агрессии, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 22:02
Политика
Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего
Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.
Обновлено в 21:47
Армия и оружие
Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
В Астраханской области расчёты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге
В Астраханской области расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» были подняты по тревоге в рамках тактических учений.
Обновлено в 21:13
Политика
WSJ: глава ЦРУ проведет брифинг для сената по делу Хашукджи
Глава ЦРУ Джина Хаспел проведет в сенате США брифинг по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 21:31