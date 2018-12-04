Политика

Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко
RT на русском
19:43

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления украинского президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV. Денисова упала в обморок после слов Порошенко о реакции мира на инцидент в Керченском проливе.
RT на русском19:43

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В обмороке от Порошенко: украинский омбудсмен лишилась чувств во время речи президента

Телеканал 360°21:59

Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

Газета.Ru21:31

Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

РЕН ТВ21:24

Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

Life.ru21:11

Украинский омбудсмен потеряла сознание во время выступления Порошенко

Lenta.ru20:34

Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

РИА Новости20:24

Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

RT на русском19:43
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что он направляется с визитом в Россию. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter.
Обновлено в 21:59
Политика

Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД

Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 21:46
Политика

Песков рассказал о рабочем графике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие

Корабль ВМС США войдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

Обновлено в 21:37
Политика

Нетаньяху обсудит с Помпео ситуацию в ближневосточном регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в ближневосточном регионе во время встречи в Брюсселе.
Обновлено в 21:16
Политика

Задержанные после провокации украинские суда не покидали порта Керчи

Задержанные после провокации в Черном море корабли Военно-морских сил Украины не покидали порта Керчи, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Республики Крым.
Обновлено в 21:43
Политика

Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против россиян

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выдвинул инициативу о введении новых санкций против российских граждан и компаний после инцидента у Керченского пролива.
Обновлено в 20:39
Политика

Госдеп положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон положительно оценивает функционирование зоны деэскалации в сирийском Идлибе.
Обновлено в 21:57
Политика

Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином в Аргентине

Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине замечательной.
Обновлено в 21:34
Политика

Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому, он уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина.
Обновлено в 21:51
Политика

Посол США назвала Польшу «бастионом защиты» от России

Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала страну «бастионом защиты» в данном регионе от российской агрессии, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 22:02
Политика

Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.
Обновлено в 21:47
Армия и оружие

Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

В Астраханской области расчёты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге

В Астраханской области расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» были подняты по тревоге в рамках тактических учений.
Обновлено в 21:13
Политика

WSJ: глава ЦРУ проведет брифинг для сената по делу Хашукджи

Глава ЦРУ Джина Хаспел проведет в сенате США брифинг по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 21:31
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Людмила Леонтьевна Денисова
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель и народный депутат Украины V-VIII созывов. С 15 марта 2018 года избрана омбудсменом.
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