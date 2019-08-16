Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна 14:25
Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфакс08:14
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Иран представит собственный аналог С-300
Иран окончил работы по созданию собственного зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373" и готов представить его на следующей неделе, передает агентство ИРНА со ссылкой на Минобороны страны.
Обновлено в 16:31
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
В этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, поэтому 90% денег туристы тратят на покупку отеля, и не готовы раскошеливаться на прочее. upd: Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено".
Обновлено вчера в 04:19
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших на заработки мигрантов
Обновлено в 05:54
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC.
Обновлено в 18:58
Космос
Virgin Galactic представила новый космопорт
Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Политика
Россия пригласила Бориса Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
Россия направила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону приглашения на празднование в следующем году 75-й годовщины Победы.
Обновлено в 10:44
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца
34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.
Обновлено в 09:17
Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".
Обновлено в 12:01
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин отказался отдать операторам военные частоты для 5G
Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G останутся за военными.
Обновлено вчера в 07:28