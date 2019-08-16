Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна вчера в 14:25

Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.
Интерфаксвчера в 08:14

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Осужден руководитель «Индустриального союза Донбасса»

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Экс-владелец ФК «Кубань» получил 9 лет колонии за мошенничество

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Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Ведомостивчера в 08:16

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Интерфаксвчера в 08:14

Мосгорсуд приговорил украинского бизнесмена Мкртчана к девяти годам за мошенничество

ТАССвчера в 08:05

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РБКвчера в 09:09

Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии

РИА Новостивчера в 07:47
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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Командир, посадивший А321 на поле, забрал на память початок кукурузы

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Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире

Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
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В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку

Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
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Компания «КосмоКурс», занимающаяся развитием космического туризма в России, рассматривает две возможные технологии изготовления двигателей для суборбитальных коммерческих полётов.
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Как пояснил депутат, "с теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, уже невозможно жить в одной большой семье", в связи с чем он предрекает выход из состава Украины Херсона, Одессы, Николаева, Запорожья и других регионов.
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В сингапурском подразделении Micron работает порядка 8 тыс. сотрудников, а всего в микроэлектронной промышленности Сингапура занято около 35 тыс. человек.
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