Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна вчера в 14:25
Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфаксвчера в 08:14
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Вертолет Ми-2 упал во время взлета на Украине
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Мама Тимати исключила Алену Шишкову из членов семьи
Мама Тимати исключила Алену Шишкову из членов семьи Симона Юнусова считает, что экс-возлюбленная ее сына не умеет работать над отношениями.
Обновлено в 05:14
Экономика
Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России
Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 00:48
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Единоборства
Нурмагомедов сообщил, что его бой с Порье покажут в прямом эфире
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил своим подписчикам в соцсетях, что его бой с американским противником Дастином Порье могут показать в режиме реального времени.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Футбол
Ибрагимович поблагодарил врача, спасшего его карьеру 2 года назад
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поблагодарил врача Фредди Фу, который спас его карьеру в 2017 году.
Обновлено в 03:47
Политика
Глава МИД Польши объяснил размещение войск США «сдерживанием» России
Размещение американских войск в Польше окажет важную роль в сдерживании России, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович.
Обновлено в 03:18
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске
Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Ульяновске выросло число погибших от отравления кустарным маслом
В больнице Ульяновска скончался еще один отравившийся подсолнечным маслом кустарного производства.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье
Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день
Кефир часто советуют пить после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ, чтобы восстановить микрофлору кишечника.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
Путевки за рубеж этим летом подорожали в среднем на 10%
Годом ранее предложения стоимостью до 30 000 рублей формировали 5% продаж всех туров за рубеж, а сейчас показатель сократился до 3%, пишет издание со ссылкой на расчеты аналитиков.
Обновлено в 04:00
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52