Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна вчера в 14:25

Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.
Интерфаксвчера в 08:14

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Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Интерфаксвчера в 08:14

Украинского бизнесмена осудили в Москве на 9 лет и взыскали 198 млрд руб

РБКвчера в 09:09

Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Ведомостивчера в 08:16

Осужден руководитель «Индустриального союза Донбасса»

Коммерсантъвчера в 15:15

Мосгорсуд приговорил украинского бизнесмена Мкртчана к девяти годам за мошенничество

ТАССвчера в 08:05

Экс-владелец ФК «Кубань» получил 9 лет колонии за мошенничество

РАПСИвчера в 08:01

Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии

РИА Новостивчера в 07:47
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Происшествия

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Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

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Обновлено вчера в 20:57
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В сегодняшней Украине жить невозможно, поэтому власти рискуют столкнуться с потерей еще нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке

Самый большой российский флаг площадью 1423 кв. м развернули в субботу на склоне Авачинского вулкана на Камчатке участники патриотической акции.
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Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»

Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
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Второй пилот севшего в поле A321 госпитализирован

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В Арктике обнаружили снег с микропластиком

Научный журнал Science Advances опубликовал результаты исследования о содержании микропластика в Арктике.
Обновлено 15 августа в 11:20
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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
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Экономика

Самозанятым могут разрешить работать таксистами

Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
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Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
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В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Скончался голливудский актер Питер Фонда

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В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

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«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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В Приморье паводок размыл 15 участков дорог

Паводок в Приморском крае размыл 15 участков дорог. Это затруднило движение в пяти муниципалитетах. Причиной паводка стал тайфун «Крос».
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На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
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Олег Артушевич Мкртчан
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель армянского происхождения, миллиардер, генеральный директор Индустриального союза Донбасса. 8 февраля 2018 года Олег Мкртчян был арестован Басманным судом Москвы за мошенничество на сумму 60 млрд.
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