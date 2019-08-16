Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна вчера в 14:25
Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфаксвчера в 08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Украине предрекли потерю еще нескольких регионов
В сегодняшней Украине жить невозможно, поэтому власти рискуют столкнуться с потерей еще нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Трамп задумался о покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп рассказал о заинтересовавшей его идее покупки Гренландии, принадлежавшей Дании.
Обновлено 15 августа в 19:26
Общество
Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке
Самый большой российский флаг площадью 1423 кв. м развернули в субботу на склоне Авачинского вулкана на Камчатке участники патриотической акции.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»
Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Второй пилот севшего в поле A321 госпитализирован
Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний", экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, госпитализирован.
Обновлено вчера в 05:02
Наука
В Арктике обнаружили снег с микропластиком
Научный журнал Science Advances опубликовал результаты исследования о содержании микропластика в Арктике.
Обновлено 15 августа в 11:20
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
Обновлено в 00:25
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа
Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено 15 августа в 09:07
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено вчера в 04:38
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Транспорт
В Приморье паводок размыл 15 участков дорог
Паводок в Приморском крае размыл 15 участков дорог. Это затруднило движение в пяти муниципалитетах. Причиной паводка стал тайфун «Крос».
Обновлено вчера в 23:40
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Масштабный сбой произошел в системе погранконтроля в аэропортах США
Обновлено вчера в 19:01