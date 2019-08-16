Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.

с чего всё началось

Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

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