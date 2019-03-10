Политика
Украинский националист Кухарчук попал в базу «Миротворца»Вести.Ru 10:34
Создатели скандально известного украинского сайта "Миротворец" включили в список "изменников родины" главу черкасского областного отделения партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука.
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Происшествия
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
Обновлено в 16:53
Происшествия
Кузнецова прокомментировала ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, обнаруженной в квартире в Москве с признаками истощения.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк родила дочь
Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Обновлено в 17:28
Футбол
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры
Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Вальядолидом» в матче 27-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 17:52
Политика
В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет
Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Здоровье
В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори
У 11 жителей Николаевского района Ульяновской области по состоянию на 10 марта подтвержден диагноз кори.
Обновлено в 13:06
Политика
Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле
Обновлено в 17:42
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Спорт
Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров
Обновлено вчера в 16:56
Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха
Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Военный самолет США вновь выполнит наблюдательный полет над РФ
"В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)", - сообщил врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.
Обновлено в 17:01
Религия
Великий пост начинается у православных христиан
Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник у православных верующих.
Обновлено в 17:03
Общество
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп при рождении носила имя Ивана.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи
Обновлено в 15:20
Происшествия
Улицу Маяковского затопило водой
В Центральном районе Петербурга холодной водой затопило проезжую часть.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Теннис
Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.
Обновлено в 16:57
Футбол
Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»
В поединке 19-го тура РПЛ "Локомотив" не без труда обыграл "Анжи".
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Раскрыты последствия применения «Цирконов» против НАТО
В случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты «Циркон» затруднят коммуникацию между странами альянса, заявил «Звезде» политический обозреватель Юрий Селиванов.
Обновлено в 17:16
Политика
Трамп захотел потратить на стену еще несколько миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:06
Общество
В 2021 году страны ЕС могут полностью перейти на летнее время
Европарламент поддержал предложение, с которым Еврокомиссия выступила в прошлом году, о том, чтобы уже в 2021 году перестать переводить часы каждые полгода на летнее и зимнее время, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 14:05
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Погибла 29-летняя поэтесса Лола Льдова
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Происшествия
При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Александр Песков перенес операцию
Волокин подчеркнул, что врачи удалили Пескову кисту в поджелудочной железе. Ранее сообщалось, что Александр Песков остается в реанимации.
Обновлено в 17:14
Авто
Названы оптимальные автомобили для российских дорог
Бытует мнение, что без внедорожника или универсала с высоким клиренсом у нас не обойтись.
Обновлено в 16:07