Политика

Украинский моряк женился в российском СИЗОLenta.ru 12:56

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались", - написал он на своей странице в Facebook
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РИА Новости10:25

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Украинский моряк женился в российском СИЗО

Lenta.ru12:56

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Известия11:25

В СИЗО «Лефортово» сыграл свадьбу задержанный в Керченском проливе украинский моряк

Национальная служба новостей11:36

Задержанный в Керченском проливе украинец женился в СИЗО

Газета.Ru11:55

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

РБК11:02

Участник провокации ВСУ в Черном море сыграл свадьбу в московском СИЗО

РИА Новости10:25

Украинский моряк устроил свадьбу в российском СИЗО

Московский Комсомолец09:49
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Армия и оружие

Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота

Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
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Музыканты группы Scorpions оценили пермского балалаечника

Пермский балалаечник Андрей Киряков вновь удивил своим исполнением мировых знаменитостей. На этот раз — немецкую рок-группу Scorpions.
Обновлено вчера в 23:34
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Космос

Возле космической станции зафиксирован дискообразный НЛО

Обновлено в 06:29
Транспорт

РЖД перестали продавать билеты до станции Шиес

Купить билет на поезд до станции Шиес в Архангельской области, где уже почти год проходят массовые протесты против строительства мусорного полигона, больше нельзя.
Обновлено в 10:26
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено вчера в 09:43
Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:47
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

НАТО готовит военные меры по ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.
Обновлено в 12:37
Общество

Овнам предложат перспективную работу, а у Тельцов грядут перемены

Грядут перемены на карьерном поприще.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика

Предсказуемая обида: как Россия и Грузия скатились в новый конфликт

Эскалация Остроты ситуации добавило то, что власти не нашли ничего лучшего, как попытаться перехватить внутриполитическую инициативу с помощью инструментализации российской угрозы: последовало жесткое заявление Зурабишвили, в котором Россия была названа врагом.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено в 11:09
Футбол

Сын Джорджа Веа согласовал контракт с «Лиллем»

Тимоти Веа, сын известного в прошлом либерийского форварда Джорджа Веа и нападающий "Пари Сен-Жермен" согласовал пятилетний контракт с "Лиллем", информирует источник.
Обновлено в 21:57
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На Украине пожаловались на рабские трудовые условия в Польше

По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.
Обновлено в 15:50
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика

Абэ призвал лидеров G20 обсудить мировые правила цифровой экономики

Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Интернет

Google будет автоматически чистить историю браузера

Google всерьез взялась за безопасность своих пользователей.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Ксения Бородина возмущена фотографиями кормящих матерей

Телезвезда возмущена, что многие современные мамочки, у которых очень странный подход к воспитанию своих детей, еще и выставляют все детали ухода за детьми на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:18
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Здоровье

В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр

Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

Обновлено в 22:44
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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