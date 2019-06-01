Украинский моряк женился в российском СИЗОLenta.ru 12:56

с чего всё началось

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Армия и оружие Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.

Музыка Музыканты группы Scorpions оценили пермского балалаечника Пермский балалаечник Андрей Киряков вновь удивил своим исполнением мировых знаменитостей. На этот раз — немецкую рок-группу Scorpions.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

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Происшествия В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

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Транспорт РЖД перестали продавать билеты до станции Шиес Купить билет на поезд до станции Шиес в Архангельской области, где уже почти год проходят массовые протесты против строительства мусорного полигона, больше нельзя.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Армия и оружие НАТО готовит военные меры по ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.

Политика Предсказуемая обида: как Россия и Грузия скатились в новый конфликт Эскалация Остроты ситуации добавило то, что власти не нашли ничего лучшего, как попытаться перехватить внутриполитическую инициативу с помощью инструментализации российской угрозы: последовало жесткое заявление Зурабишвили, в котором Россия была названа врагом.

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Футбол Сын Джорджа Веа согласовал контракт с «Лиллем» Тимоти Веа, сын известного в прошлом либерийского форварда Джорджа Веа и нападающий "Пари Сен-Жермен" согласовал пятилетний контракт с "Лиллем", информирует источник.

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Общество Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Шоу-бизнес Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.

Интернет Google будет автоматически чистить историю браузера Google всерьез взялась за безопасность своих пользователей.

Шоу-бизнес Ксения Бородина возмущена фотографиями кормящих матерей Телезвезда возмущена, что многие современные мамочки, у которых очень странный подход к воспитанию своих детей, еще и выставляют все детали ухода за детьми на всеобщее обозрение.