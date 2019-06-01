Украинский моряк женился в российском СИЗОLenta.ru 12:56

с чего всё началось

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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