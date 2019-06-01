Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗОLenta.ru 12:56
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались", - написал он на своей странице в Facebook.РИА Новости10:25
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В СИЗО «Лефортово» сыграл свадьбу задержанный в Керченском проливе украинский моряк
Национальная служба новостей11:36
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика
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Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Транспорт
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Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
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Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
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Россия вывозит военных специалистов из Венесуэлы
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу Российские специалисты осуществляли техническое содействие по контрактам с Венесуэлой в военно-технической сфере: готовили венесуэльский персонал и обслуживали сложное оборудование, поставляемое по контрактам.
Обновлено в 13:13
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
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Происшествия
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Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
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В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 21:45
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia
Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:14
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В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
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Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Обновлено в 21:23
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Что может стать причиной изменения тембра голоса?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Изменение тембра голоса связано либо с патологией голосового аппарата, либо с воспалительными заболеваниями в нём.
Обновлено в 20:05
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Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Актер прокомментировал конфликт между Россией и Грузией в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 20:42
Общество
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Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Авто
Новый Suzuki Jimny заметили в России
Рублевые цены на новый Suzuki Jimny станут известны ближе к старту продаж.
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В последние годы Mazda очень открыто заявляла о своем желании вывести на рынок новый спортивный автомобиль с роторным приводом, при этом добавляла, что не сделает этого, пока не разработает двигатель, который будет соответствовать целевым показателям эффективности.
Обновлено в 05:43
Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
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Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире
Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
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Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Кино
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
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