Политика

Украинский моряк женился в российском СИЗОLenta.ru 12:56

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались", - написал он на своей странице в Facebook
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РИА Новости10:25

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Украинский моряк женился в российском СИЗО

Lenta.ru12:56

Задержанный в Керченском проливе украинец женился в СИЗО

Газета.Ru11:55

Украинский моряк устроил свадьбу в российском СИЗО

Московский Комсомолец09:49

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Известия11:25

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

РБК11:02

Участник провокации ВСУ в Черном море сыграл свадьбу в московском СИЗО

РИА Новости10:25

В СИЗО «Лефортово» сыграл свадьбу задержанный в Керченском проливе украинский моряк

Национальная служба новостей11:36
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Кино

Умер американский актер Билли Драго

В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие

Россия вывозит военных специалистов из Венесуэлы

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу Российские специалисты осуществляли техническое содействие по контрактам с Венесуэлой в военно-технической сфере: готовили венесуэльский персонал и обслуживали сложное оборудование, поставляемое по контрактам.
Обновлено в 13:13
Политика

Избран новый генсек Совета Европы

Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Шесть человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва на предприятии в китайской провинции Хэнань.
Обновлено в 21:49
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Общество

В КНДР пропал студент из Австралии

В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 21:45
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Общество

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia

Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Обновлено в 21:23
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Футбол

«ПСЖ» отказался вести переговоры с «Барселоной» по трансферу Неймара

Обновлено в 16:48
Происшествия

Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Что может стать причиной изменения тембра голоса?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Изменение тембра голоса связано либо с патологией голосового аппарата, либо с воспалительными заболеваниями в нём.
Обновлено в 20:05
Политика

Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Актер прокомментировал конфликт между Россией и Грузией в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 20:42
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Авто

Новый Suzuki Jimny заметили в России

Рублевые цены на новый Suzuki Jimny станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 10:43
Авто

Mazda получит роторный двигатель с турбонаддувом

В последние годы Mazda очень открыто заявляла о своем желании вывести на рынок новый спортивный автомобиль с роторным приводом, при этом добавляла, что не сделает этого, пока не разработает двигатель, который будет соответствовать целевым показателям эффективности.
Обновлено в 05:43
Космос

Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году

Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Музыка

Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире

Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
Обновлено в 11:15
Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Кино

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
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