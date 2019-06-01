Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗОLenta.ru 12:56
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
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В СИЗО «Лефортово» сыграл свадьбу задержанный в Керченском проливе украинский моряк
Национальная служба новостей11:36
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В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
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