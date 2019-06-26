Украинский моряк-провокатор женился в российском СИЗОИА Новороссия 08:11

с чего всё началось

В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сообщил адвокат Полозов в Facebook.

Происшествия Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акция протеста в Тбилиси, ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.

Политика В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Общество В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Экономика В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.

Политика В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.

Футбол «Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.

Религия РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.

Общество BadComedian разоблачил благие намерения Собчак Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.

Общество ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Транспорт Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.

Общество Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.

Путешествия Ростуризм назвал число российских туристов в Грузии Сообщается также, что общее число туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию на период с 8 июля и до конца текущего года составляет 3,71 тысячи человек.

Экономика Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России» Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.

Наука Эвкалиптовые деревья могут стать источником «зеленого» графена Ученые проверили полученный «зеленый» графен в качестве суперконденсатора и обнаружили, что он обладает такими же характеристиками, что и графен, полученный с помощью традиционных средств.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Культура С 1 сентября в школах введут «культурный норматив» Стало известно, что с 1 сентября 2019 года в школьную программу введут «культурный норматив».

Общество Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.

Происшествия Суд арестовал «московского отравителя» Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Общество Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.