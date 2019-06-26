Политика
Украинский моряк-провокатор женился в российском СИЗОИА Новороссия 08:11
В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сообщил адвокат Полозов в Facebook.
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с чего всё началось
"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались", - написал он на своей странице в Facebook.РИА Новости10:25
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В СИЗО «Лефортово» сыграл свадьбу задержанный в Керченском проливе украинский моряк
Национальная служба новостей11:36
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Происшествия
Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акция протеста в Тбилиси, ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
Политика
В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков
Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Общество
В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.
Обновлено в 15:15
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии
В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Религия
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено в 14:35
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Транспорт
Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера
Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.
Обновлено в 00:45
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Общество
Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной
Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
Обновлено в 18:28
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Путешествия
Ростуризм назвал число российских туристов в Грузии
Сообщается также, что общее число туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию на период с 8 июля и до конца текущего года составляет 3,71 тысячи человек.
Обновлено в 18:52
Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Наука
Эвкалиптовые деревья могут стать источником «зеленого» графена
Ученые проверили полученный «зеленый» графен в качестве суперконденсатора и обнаружили, что он обладает такими же характеристиками, что и графен, полученный с помощью традиционных средств.
Обновлено вчера в 03:49
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Культура
С 1 сентября в школах введут «культурный норматив»
Стало известно, что с 1 сентября 2019 года в школьную программу введут «культурный норматив».
Обновлено в 08:10
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Футбол
В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон
Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.
Обновлено в 16:51
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
Обновлено в 15:18
Здоровье
Мужчина принял опухоль за прыщ и попытался выдавить ее
52-летний Джеймс Мюррей (James Murray) заметил у себя на лице прыщик и попытался его выдавить и продезинфицировать соленой водой.
Обновлено в 13:45