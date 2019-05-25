Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.
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Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Газета.Ru06:53

«Кацапский» язык Зеленского не понравился украинскому министру

News.ru07:23

Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке

Московский Комсомолец05:35

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

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Украинский министр Омелян раскритиковал президента Украины за «кацапскую мову»

iReactor07:25

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

РИА Новости06:15

Омелян обиделся на Зеленского за «гиперлуп» и пожурил за «кацапский» язык

Украина.ру04:12
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Происшествия

Вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Обновлено вчера в 23:26
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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

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Общество

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Красноярский край давно готовится к этому событию.
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Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

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В российской армии появится должность «Главный сержант»

Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Авто

В России продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%

Обновлено вчера в 13:31
Технологии

Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге

В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
Обновлено в 01:38
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
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Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно

Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Обновлено в 04:28
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест

Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
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Лариса Гузеева отметила свой юбилей в бане

Телеведущей недавно исполнилось 60 лет. В бане с подругами Лариса Гузеева устроила небольшое застолье.
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Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

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В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
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Армия и оружие

В США двух военных наказали за распитие алкоголя на авиабазе

Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает канал CNN со ссылкой на заявление ведомства.
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Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Спортсмен был на десять лет старше возлюбленной и производил впечатление надежного мужчины.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

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В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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