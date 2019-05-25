Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.
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Вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
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Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
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Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
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Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
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В России продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%
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Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
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Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
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Происшествия
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Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек
Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
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Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отметила свой юбилей в бане
Телеведущей недавно исполнилось 60 лет. В бане с подругами Лариса Гузеева устроила небольшое застолье.
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Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
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Армия и оружие
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Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает канал CNN со ссылкой на заявление ведомства.
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Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07