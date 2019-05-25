Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Хоккей Финский форвард оценил шансы на победу в матче с Россией Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу.

Космос Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.

Политика Киев признал зависимость от торговли с Россией Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Общество В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.

Общество Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Общество Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.

Экономика Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).

Общество Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ По данным социологического исследования, проведенного региональным Центром СПИД в прошлом году, больше половины опрошенных жриц любви обслуживают 11-15 клиентов в неделю, каждая третья — меньше 10, 4% секс-работниц имеют больше 16 партнеров.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.