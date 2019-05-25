Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10

с чего всё началось

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Общество Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Происшествия Задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра Следственный комитет России по Дагестану подтвердил информацию о задержании исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Шоу-бизнес «Чучело»: Алла Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте Алла Пугачева трогательно поздравила дочку в Сети. Она опубликовала архивный снимок Кристины из фильма «Чучело».

Происшествия Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.

Космос Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции "Силовой и двигательный модуль PPE станет краеугольным камнем для всей станции Gateway и ярким примером того, как сотрудничество с частными компаниями поможет НАСА максимально быстро вернуться на орбиту Луны и высадить первую женщину-астронавта на ее поверхность в 2024 году", — отметил Брайденстайн.

Хоккей Сборная России потерпела поражение в матче с Финляндией Сборная России потерпела поражение в сегодняшнем матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.

Наука Филологи предложили новый термин для мясных изделий К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.

Авто Российский спорткар Marussia станет электромобилем Сообщается, что они хотят создать электромобиль. Делать они это будут на базе российских спорткаров Marussia.

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Хоккей Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Хоккей Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами Поражение сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира огорчает, но впереди игра за бронзовые медали и национальная команда «покажет яркую игру», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Авто Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.

Недвижимость Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.