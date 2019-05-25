Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.
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с чего всё началось
На своей странице на фейсбуке Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.РИА Новости06:15
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"Силовой и двигательный модуль PPE станет краеугольным камнем для всей станции Gateway и ярким примером того, как сотрудничество с частными компаниями поможет НАСА максимально быстро вернуться на орбиту Луны и высадить первую женщину-астронавта на ее поверхность в 2024 году", — отметил Брайденстайн.
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Хоккей
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Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
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Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
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Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами
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Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами
Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
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