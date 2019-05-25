Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.
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 Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.
РИА Новости06:15

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Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

РБК09:25

Министр выругал Зеленского за «кацапську мову»

Телеканал 360°09:18

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Lenta.ru05:10

«Кацапский» язык Зеленского не понравился украинскому министру

News.ru07:23

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Газета.Ru06:53

Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке

Московский Комсомолец05:35

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

РИА Новости08:01
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
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Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
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Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
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В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра

Следственный комитет России по Дагестану подтвердил информацию о задержании исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Автоспорт

Квят показал восьмой результат в квалификации Гран-при Монако «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Монако "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

«Чучело»: Алла Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте

Алла Пугачева трогательно поздравила дочку в Сети. Она опубликовала архивный снимок Кристины из фильма «Чучело».
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Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Космос

Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции

"Силовой и двигательный модуль PPE станет краеугольным камнем для всей станции Gateway и ярким примером того, как сотрудничество с частными компаниями поможет НАСА максимально быстро вернуться на орбиту Луны и высадить первую женщину-астронавта на ее поверхность в 2024 году", — отметил Брайденстайн.
Обновлено вчера в 09:04
Хоккей

Сборная России потерпела поражение в матче с Финляндией

Сборная России потерпела поражение в сегодняшнем матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Наука

Филологи предложили новый термин для мясных изделий

К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.
Обновлено вчера в 10:29
Авто

Российский спорткар Marussia станет электромобилем

Сообщается, что они хотят создать электромобиль. Делать они это будут на базе российских спорткаров Marussia.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Хоккей

Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией

Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Хоккей

Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами

Поражение сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира огорчает, но впереди игра за бронзовые медали и национальная команда «покажет яркую игру», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено в 12:34
Хоккей

Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами

Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Общество

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Обновлено в 12:25
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Авто

Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza

Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
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Российских проституток проверят

Обновлено в 10:44
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено в 11:48
Хоккей

Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»

Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
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Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
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