Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10

с чего всё началось

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Автоспорт Гасли потеряет три позиции на старте После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место 26 мая.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Наука Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Космос «Двойной» астероид приближается к Земле 25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.

Политика Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Здоровье Регуляторы США одобрили самое дорогое в мире лекарство Американские регуляторы одобрили самое дорогое лекарство, предназначенное для лечения редкого расстройства, которое разрушает мышечный контроль ребёнка и почти всегда приводит к летальному исходу.

Происшествия Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.

Армия и оружие Герой фейкового видео Навального признался, что стал жертвой монтажа Молодой человек полностью опроверг то, что прозвучало в записи тюменского штаба Навального и рассказал о том, как снимались эти кадры на самом деле.

Здоровье В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.

Теннис Ястремская гордится победой на турнире в Страсбурге Украинка Даяна Ястремская, которая выиграла турнир в Страсбурге, прокомментировала свою победу.

Спорт Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.

Авто Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.

Космос В Северном полушарии Земли открыт сезон наблюдения серебристых облаков Серебристые облака появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте 70-100 км. Эта высота слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники летают намного выше.