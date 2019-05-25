Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»Lenta.ru 05:10
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.
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с чего всё началось
На своей странице на фейсбуке Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.РИА Новости06:15
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