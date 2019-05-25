Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения ЗеленскогоИзвестия 15:54
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
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с чего всё началось
На своей странице на фейсбуке Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.РИА Новости06:15
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В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
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Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи
Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
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Обновлено в 00:43
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ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Политика
Al Modon (Ливан): мама Наталья дарит подарки детям из Деръа! (Al Modon)
Поклонская вновь появилась на главных страницах сирийской прессы после посещения города Деръа в пригороде Дамаска, где встретилась с учениками одной из школ.
Обновлено в 19:45
Хоккей
Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019
В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.
Обновлено в 18:00
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
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24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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СК проверит данные об избиении санитарами психбольницы школьника в Москве
Следователи в Москве проверят информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
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Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
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Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Физики создали карту геометрии электрона
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Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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