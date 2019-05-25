Украинский министр резко раскритиковал манеру общения ЗеленскогоИзвестия 15:54

с чего всё началось

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Футбол «Локомотив» извинился перед «Уфой» Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.

Гаджеты В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080 Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Экономика Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.

Политика Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.

Культура Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха» Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Здоровье Назван главный симптом дефицита витамина С Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Политика Al Modon (Ливан): мама Наталья дарит подарки детям из Деръа! (Al Modon) Поклонская вновь появилась на главных страницах сирийской прессы после посещения города Деръа в пригороде Дамаска, где встретилась с учениками одной из школ.

Хоккей Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Хоккей Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019 В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Шоу-бизнес Виктория Боня получила особую награду в Каннах 24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия СК проверит данные об избиении санитарами психбольницы школьника в Москве Следователи в Москве проверят информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Технологии Китайцы показали четвероногого робота AlienGo Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.

Авто Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.

Здоровье Эксперты рассказали, чью кровь предпочитают комары Эксперты назвали типы людей, кровь которых предпочитают комары. Первыми в списке находятся любители сладостей и пива.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.