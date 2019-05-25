Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения ЗеленскогоИзвестия 15:54

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
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 Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.
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Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

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Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

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Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

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Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке

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Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Lenta.ru05:10
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
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Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
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Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
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Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
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Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
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Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено в 19:16
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Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
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Назван главный симптом дефицита витамина С

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Обновлено вчера в 14:59
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Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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Обновлено в 19:45
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Обновлено в 13:13
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Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.
Обновлено в 18:00
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
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Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
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Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

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СК проверит данные об избиении санитарами психбольницы школьника в Москве

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Китайцы показали четвероногого робота AlienGo

Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
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Эксперты рассказали, чью кровь предпочитают комары

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Армия и оружие

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Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
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