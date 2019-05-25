Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения ЗеленскогоИзвестия 15:54

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
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 Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.
РИА Новости06:15

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Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

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Министр выругал Зеленского за «кацапську мову»

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Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке

Московский Комсомолец05:35

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News.ru07:23

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Газета.Ru06:53

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

РИА Новости08:01

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Lenta.ru05:10
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Войны маркетологов: Nvidia пытается помешать выпуску видеокарты AMD Radeon RX 3080 регистрируя торговую марку «3080»

Если Nvidia выпускает 3D-карты серии RTX 2XXX, то AMD решила, что ее видеокарты нового поколения будут называться Radeon RX 3XXX — в глазах потребителей они выглядели бы более новыми.
Обновлено в 10:08
Политика

Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Общество

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

Обновлено в 15:47
Политика

МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено в 08:36
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Обновлено в 07:12
Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Обновлено в 15:52
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

Обновлено в 16:41
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

В центре французского Бордо пожар, более ста пожарных мобилизованы для его тушения.
Обновлено в 16:03
Авто

Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа

По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии

Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием

Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Морской офицер ВМС США получил срок за шпионаж

В Америке под суд пошёл младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог. Его обвинили в попытке шпионажа в пользу иностранной агентуры.
Обновлено вчера в 21:28
Спорт

Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге

Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).
Обновлено в 15:37
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Кино

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

В российской армии появится должность «Главный сержант»

Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии

Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение

Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
Обновлено в 11:30
Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено в 13:54
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