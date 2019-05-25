Украинский министр резко раскритиковал манеру общения ЗеленскогоИзвестия 15:54

с чего всё началось

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

Хоккей Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Войны маркетологов: Nvidia пытается помешать выпуску видеокарты AMD Radeon RX 3080 регистрируя торговую марку «3080» Если Nvidia выпускает 3D-карты серии RTX 2XXX, то AMD решила, что ее видеокарты нового поколения будут называться Radeon RX 3XXX — в глазах потребителей они выглядели бы более новыми.

Политика Заместитель ростовского губернатора подал в отставку Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Политика МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.

Происшествия СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Музыка Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса» Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Шоу-бизнес Виктория Боня получила особую награду в Каннах Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.

Футбол «Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.

Происшествия Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы В центре французского Бордо пожар, более ста пожарных мобилизованы для его тушения.

Авто Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.

Происшествия Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Происшествия В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Армия и оружие Морской офицер ВМС США получил срок за шпионаж В Америке под суд пошёл младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог. Его обвинили в попытке шпионажа в пользу иностранной агентуры.

Спорт Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.

Происшествия Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.