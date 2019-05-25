Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения ЗеленскогоИзвестия 15:54
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
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с чего всё началось
На своей странице на фейсбуке Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.РИА Новости06:15
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