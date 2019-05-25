Украинский министр резко раскритиковал манеру общения ЗеленскогоИзвестия 15:54

с чего всё началось

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

Политика Международный трибунал постановил освободить украинских моряков Российская сторона на слушаниях не присутствовала Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".

Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Космос Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Наука Побит рекорд температуры для сверхпроводимости Международной группе ученых удалось подтвердить сверхпроводимость гидрида латана LaH10 при температуре 250 кельвинов и давлении 1,7 млн атмосфер.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.

Культура Зеленский станцевал в «Лиге смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.

Авто С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.

Космос Астероид приближается к Земле в эти минуты Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.

Музыка Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».

Общество Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.

Гаджеты В Twitter раскрыли полные характеристики смартфона Redmi K20 Pro Второй объектив сверхширокоугольный на 13 Мп, а третий является 8 Мп телеобъективом с диафрагмой F/2,4. Смартфон оснащен оптическим зумом и лазерным автофокусом, но оптической стабилизации в Redmi K20 Pro не будет, так как в компании решили использовать только цифровую.

Происшествия В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.

Политика Австрийской партии предлагали «компромат» на Штрахе Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении «компрометирующих» бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.

Общество Сторонники храма в Екатеринбурге хотят показать горожанам презентацию Ранее стало известно, когда примут и обнародуют окончательное решение по вопросу строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия Торговый центр загорелся в Иркутске В Иркутске утром 26 мая загорелся торговый центр "Торгсервис", передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.