Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский языкLife.ru вчера в 12:28

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка. Недавно президент Незалежной выступил на форуме iForum 2019, где говорил исключительно на русском языке.
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 Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.
РИА Новостивчера в 06:15

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Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

РБКвчера в 09:25

Министр выругал Зеленского за «кацапську мову»

Телеканал 360°вчера в 09:18

«Кацапский» язык Зеленского не понравился украинскому министру

News.ruвчера в 07:23

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

РИА Новостивчера в 08:01

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Газета.Ruвчера в 06:53

Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке

Московский Комсомолецвчера в 05:35

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Lenta.ruвчера в 05:10
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Политика

Выборы президента в Алжире могут перенести по причине отсутствия кандидатов

В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок.
Обновлено в 01:12
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено 24 мая в 17:38
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено вчера в 08:35
Общество

26 мая Москву накроют ливни и грозы

Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Смертельная авария произошла в центре Москвы

В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Пять лет войны на Украине: экономика российской части Донбасса приходит в упадок (Е15, Чехия) (e15.cz)

Шахтерские города Зверево, Донецк, Новошахтинск, Шахты и Каменск, находящиеся на юге России у границы с Украиной, образуют регион так называемого Восточного Донбасса.
Обновлено в 01:02
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей

Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал

Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Авто

Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей

Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов

На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:12
Наука

Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря

Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Космос

Огромный метеорит взорвался над Австралией

Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено 24 мая в 17:39
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Космос

Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»

Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Наука

В Австралии обнаружены выделяющие золото грибы

Специалисты из CSIRO сообщают, что Fusarium oxysporum обнаружены в шахтах и показали крайне необычную способность благодаря механизму выделения пероксида водорода.
Обновлено вчера в 10:55
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета

Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Обновлено 24 мая в 02:16
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Общество

Шварценеггер поможет спасти столетнюю женщину от выселения

Представитель актера, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера попробует спасти от выселения 102-летнюю Тельму Смит, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Спорт

Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге

Обновлено вчера в 15:37
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23
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