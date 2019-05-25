Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский языкLife.ru вчера в 12:28
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка. Недавно президент Незалежной выступил на форуме iForum 2019, где говорил исключительно на русском языке.
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с чего всё началось
На своей странице на фейсбуке Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.РИА Новостивчера в 06:15
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Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке
Московский Комсомолецвчера в 05:35
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Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Политика
Выборы президента в Алжире могут перенести по причине отсутствия кандидатов
В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок.
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено 24 мая в 17:38
Армия и оружие
Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
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Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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Общество
26 мая Москву накроют ливни и грозы
Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.
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Происшествия
Смертельная авария произошла в центре Москвы
В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Пять лет войны на Украине: экономика российской части Донбасса приходит в упадок (Е15, Чехия) (e15.cz)
Шахтерские города Зверево, Донецк, Новошахтинск, Шахты и Каменск, находящиеся на юге России у границы с Украиной, образуют регион так называемого Восточного Донбасса.
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Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей
Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал
Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Авто
Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей
Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Культура
Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»
Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов
На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:12
Наука
Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Космос
Огромный метеорит взорвался над Австралией
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено 24 мая в 17:39
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»
Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Наука
В Австралии обнаружены выделяющие золото грибы
Специалисты из CSIRO сообщают, что Fusarium oxysporum обнаружены в шахтах и показали крайне необычную способность благодаря механизму выделения пероксида водорода.
Обновлено вчера в 10:55
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета
Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Обновлено 24 мая в 02:16
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
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Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
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Общество
Шварценеггер поможет спасти столетнюю женщину от выселения
Представитель актера, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера попробует спасти от выселения 102-летнюю Тельму Смит, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Спорт
Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге
Обновлено вчера в 15:37
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23