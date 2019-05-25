Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский языкLife.ru вчера в 12:28

с чего всё началось

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка. Недавно президент Незалежной выступил на форуме iForum 2019, где говорил исключительно на русском языке.

Наука Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.

Политика Выборы президента в Алжире могут перенести по причине отсутствия кандидатов В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок.

Происшествия В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.

Недвижимость Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.

Общество 26 мая Москву накроют ливни и грозы Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.

Происшествия Смертельная авария произошла в центре Москвы В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Авто Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.

Культура Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой» Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).

Происшествия К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.

Армия и оружие 15 российских военных решил задержать украинский суд Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Наука Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.

Космос Огромный метеорит взорвался над Австралией Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.

Космос Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары» Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».

Наука В Австралии обнаружены выделяющие золото грибы Специалисты из CSIRO сообщают, что Fusarium oxysporum обнаружены в шахтах и показали крайне необычную способность благодаря механизму выделения пероксида водорода.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.

Общество Шварценеггер поможет спасти столетнюю женщину от выселения Представитель актера, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера попробует спасти от выселения 102-летнюю Тельму Смит, сообщило агентство Associated Press.

Армия и оружие Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.

Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.