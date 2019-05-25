Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»РИА Новости 08:01
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Музыка
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Обновлено в 10:18
Общество
Правила прохождения техосмотра ужесточили в России
Депутаты Госдумы на этой недели приняли новый закон, обязывающий во время прохождения техосмотра фиксировать на фото процедуру осмотра авто и оформление диагностических карт, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 23 мая в 20:45
Культура
Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей
Сборные России и Финляндии не сумели открыть счёт в первом периоде 1/2 финала ЧМ
После стартовых 20 минут полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии счёт не открыт.
Обновлено в 09:58
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено 23 мая в 13:52
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Транспорт
В московском метро три станции фиолетовой ветки будут закрыты 25 мая
В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что в субботу, 25 мая, три станции Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии.
Обновлено вчера в 18:39
Музыка
Дженнифер Лопес приедет в Санкт-Петербург
Поп-дива устроит концерт 11 августа Шоу "It’s My Party" привезет в Санкт-Петербург певица Дженнифер Лопес.
Обновлено в 04:03
Политика
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»
В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева отказалась лететь на Каннский фестиваль из-за сына
Не рискнула в этот раз, — призналась Виктория Лопырева поклонникам.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Балтика», «Факел» и «Сибирь» вылетели
По итогам первенства ФНЛ прямые путевки в Российскую премьер-лигу завоевали "Тамбов" (1-е место, 73 очка) и "Сочи" (2-е место, 69), в стыковых матчах за повышение в классе сыграют "Томь" (3-е место, 64) и "Нижний Новгород" (4-е место, 62).
Обновлено в 10:23
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы
Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Автоспорт
Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно
Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Политика
Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе
Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.
Обновлено вчера в 12:33
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Слова главы Генштаба Украины про Крым расценили как агрессию
Руководитель Генштаба рассказал, что его страна потеряла Крымский полуостров задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Музыка
Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни
Обновлено в 02:03
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Происшествия
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35