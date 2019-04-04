Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в МосквуГазета.Ru 16:41

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке. Так чиновник прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
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Украинский министр Омелян пообещал приехать в Москву на танке

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Украинский министр пообещал въехать в Москву на танках

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Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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