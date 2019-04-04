Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в МосквуГазета.Ru 16:41
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке. Так чиновник прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины
Обновлено в 16:25
Футбол
Неймар: скучаю по временам в «Барселоне»
Обновлено в 16:12
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Турция заявила, что покупка С-400 не угрожает США и НАТО
Покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, эти системы будут находиться под турецким контролем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 16:18
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна
Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Смартфон-слайдер Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой показался на видео
В сети появились рендеры и видео с готовящемся к выпуску смартфоном Samsung Galaxy A90, пока не представленном производителем официально.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
Обновлено в 11:40
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Наука
Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю
Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
Обновлено в 11:23
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Кино
Дмитрий Нагиев вернулся в кино и снимется в фильме «Родина»
Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев приглашен на главную роль в фильме режиссера Сарика Андреасяна под громким названием «Родина».
Обновлено в 13:13
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Футбол
«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара
Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Авто
«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название
Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Польша взяла под защиту россиянина, вывезшего из Швеции своих детей
Польша взяла под защиту россиянина Дениса Лисова и троих его дочерей, которых он вывез из Швеции, где дети были помещены в приемную семью.
Обновлено в 13:19