Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над ВладивостокомГазета.Ru 02:10
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад. Об этом сообщает "Политнавигатор".
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с чего всё началось
В пику Макрону Владимир Омелян заявил о грядущей, по его мнению, войне между Украиной и Россией, и пригрозил поднять украинский флаг над Владивостоком, "как это было сто лет назад", передаёт "Политнавигатор".Царьград00:31
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