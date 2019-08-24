с чего всё началось

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад. Об этом сообщает "Политнавигатор".

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Происшествия Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Политика WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Общество Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Общество Исследование: россияне не покупают продукты онлайн Покупать продукты на онлайн-площадках готовы только 4% россиян, подавляющие большинство (76%) в интернете покупают только непродовольственную продукцию: одежды, книг, косметики и так далее.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Гаджеты Google рассказала о новой версии Android Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.

Транспорт Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.

Здоровье Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.

Финансы Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.

Авто Mercedes Citan разработают совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi Работы над новым Citan начнутся в ближайшее время в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Политика Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.

Политика Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Гаджеты Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.