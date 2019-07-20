Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского циркомLenta.ru 01:36
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
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Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
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Пользователи социальных сетей из Украины остались недовольны поведением главы государства Владимира Зеленского во время встречи с главой Минобороны страны Степаном Полтораком.
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Армия и оружие
Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета
Купальники подешевле выбирает и телеведущая Регина Тодоренко.
Обновлено в 08:58
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Американцы сбили иранский беспилотник
Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено 18 июля в 15:41
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области
Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
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Сергей Шнуров вернётся в шоу «Голос»
Обновлено 18 июля в 17:30
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Единоборства
Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом
Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Экономика
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:28
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки
В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Обновлено в 05:23
Футбол
Сарри рассказал, как будет использовать Роналду
Обновлено в 08:00
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Китае
Два человека стали жертвами взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань.
Обновлено вчера в 11:11
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Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода получила травму на концерте
Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде не прошёл для певицы бесследно - она продемонстрировала подписчикам в Instagram покрытые синяками ноги.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением
Обновлено вчера в 20:41
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28