Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского циркомLenta.ru 01:36

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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