Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского циркомLenta.ru 01:36
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов - ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян в фейсбуке.РИА Новостивчера в 20:08
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