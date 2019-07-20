Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского циркомРИА Новости вчера в 20:08
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране. Соответствующий документ глава государства подписал в пятницу по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре.
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с чего всё началось
"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов - ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян в фейсбуке.РИА Новостивчера в 20:08
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