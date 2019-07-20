Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 20:32

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Газета.Ru02:08

Пушков поинтересовался отношением Европы к указам Зеленского

News.ru04:59

Омелян назвал указ Зеленского цирком

RT на русском02:18

Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком

РИА Новости04:48

Министр инфраструктуры назвал указ Зеленского о дорогах «цирком»

РБК00:22

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Известиявчера в 22:22

Украинский министр, обещавший приехать в Россию на танках, назвал указ Зеленского «цирком»

URA.Ruвчера в 21:44
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Происшествия

Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 19:46
Политика

Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

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Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.
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Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
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Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе

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В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

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Спорт

Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки

Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
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Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

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Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Армия и оружие

Индия провела 12 успешных испытаний противотанковых ракет «Наг»

Обновлено в 04:08
Происшествия

Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотленд-Ярда

Электронная почта и страница Скотленд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
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Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Авто

ЛуАЗ переделали в четырехосный вездеход высокой проходимости

Обновлено в 07:11
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика

В Киеве зарегистрировали более 600 нарушений перед выборами в Раду

Киевская полиция во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Верховную раду зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака

Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Политика

Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Израиль начал угрожать России в Сирии

В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Политика

Путин раскритиковал действия властей Иркутской области при паводке

Обновлено вчера в 18:39
Общество

В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов

В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Общество

Во Франции температура впервые достигла 46 градусов

Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
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В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
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Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
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Политика

Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
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Эксклюзивный Bentley Flying Spur First Edition продадут на аукционе

Компания Bentley объявила, что с аукциона будет продан эксклюзивный вариант седана Flying Spur нового поколения в исполнении First Edition.
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Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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