Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 20:32
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Футбол
Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:44
Спорт
Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки
Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Обновлено в 06:59
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотленд-Ярда
Электронная почта и страница Скотленд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Авто
ЛуАЗ переделали в четырехосный вездеход высокой проходимости
Обновлено в 07:11
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика
В Киеве зарегистрировали более 600 нарушений перед выборами в Раду
Киевская полиция во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Верховную раду зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Израиль начал угрожать России в Сирии
В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Политика
Путин раскритиковал действия властей Иркутской области при паводке
Обновлено вчера в 18:39
Общество
В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 10:36
Культура
В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Авто
Эксклюзивный Bentley Flying Spur First Edition продадут на аукционе
Компания Bentley объявила, что с аукциона будет продан эксклюзивный вариант седана Flying Spur нового поколения в исполнении First Edition.
Обновлено вчера в 16:53
Технологии
Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу
Обновлено вчера в 13:01